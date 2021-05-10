بث حلقة خاصة من الجامع الأزهر تضامنا مع القدس والمسجد الأقصى

أصدرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، بثا مباشرا لحلقة خاصة من الجامع الأزهر، تضامنا مع القدس والمسجد الأقصى.

شيخ الأزهر يستنكر الصمت العالمي تجاه إرهاب الصهاينة في الأقصى

استنكر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، صمت العالم تجاه الإرهاب الصهيوني في حق المسجد الأقصى.

وقال شيخ الأزهر، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك "لا يزال العالم في صمتٍ مُخزٍ تجاه الإرهاب الصهيوني الغاشم وانتهاكاته المخزية في حق المسجد الأقصى وإخواننا ومقدساتنا في فلسطين العروبة".

وتابع : ستبقى فلسطين أبيَّة على الطغاة مهما طال الزمن، وسيظل شعبها مرابطًا على أرضه وعِرضِه ومقدساته، مدافعًا عن الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين، فتحية إجلالٍ وإكبارٍ لهذا الشعب المظلوم، اللهم أيدهم بنصرك، واحفظهم بحفظك ورعايتك، وكن لهم عونًا وأمنًا وسلامًا، يا أرحم الراحمين.