مشاهد لإطلاق الرصاص على صحفي عراقي .. فيديو



عرضت قناة العربية فيديو لمسلسل اغتيال النشطاء المتواصل في العراق ومن ضمن هذه المشاهد هي محاولة اغتيال الإعلامي أحمد حسن وهو مراسل قناه " الفرات " الفضائية في محافظة الديوانية .

واضاف الفيديو أن حسن أصيب برصاصتين في الراس وواحدة بالكتف وهذا ما جعل حالته حرجة للغاية وهذا ما جعل الأجهزة الأمنية تقوم بفتح تحقيق في الواقعة.

وأوضح الفيديو أن حادثة اغتيال الإعلامي جاءت بعد ساعات من تشيع جثمان الناشط إيهاب الوزني والذى تم اغتياله في كربلاء اثر هجوم مسلح .

وتابع الفيديو أن اغتيال الوزني أحدث صدمة كبيرة في الشارع العراقي وخرجت علي اثرها تظاهرات في الناصرية والديوانية .