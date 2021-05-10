المستشارة الألمانية ورئيس الحكومة الليبية يبحثان تطورات العملية السياسية في ليبيا

بحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، الهجرة والقضايا الإقليمية والتطورات الاقتصادية والخطوات التالية للعملية السياسية في ليبيا.



وقال السفير الألماني لدى ليبيا أولفير افسيتا - في تصريحات أوردتها بوابة إفريقيا الإخبارية اليوم الإثنين - إن ميركل أكدت خلال مباحثاتها مع الدبيبة دعم ألمانيا لعملية السلام بين الليبيين، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الأجنبية المسلحة من البلاد، مشيرة إلى دعمها التحضير للانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل.

