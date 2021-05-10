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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشوط الأول.. تعادل سلبي بطله محمد الشناوي في القمة 122 .. صور

الاهلي - الزمالك
الاهلي - الزمالك

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل السلبي، في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الممتاز.

حاول الزمالك مباغتة الأهلي في الدقائق الأولى، ووصل الى مرمى محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر في الدقيقة الثانية عن طريق شيكابالا ولكن اقتنصها الشناوي.

ورد الأهلي في كرة منظمة عن طريق طاهر محمد طاهر الذي سلم الكرة الى مجدي أفشة، الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء ولكن خرجت بعيدة عن المرمى.

وأهدر حسين الشحات فرصة خطيرة على مرمى الزمالك في الدقيقة 7 من عمر المباراة، بعد تمريرة أفشة التي استلمها داخل منطقة الجزاء وحاول مراوغة دفاع الزمالك ولكنه فشل في الأمر.

سدد طارق حامد كرة قوية في الدقيقة 10 من عمر المباراة، في اتجاه مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، ولكن اقتنصها برأسه بدر بانون مدافع الأحمر ولأبعدها عن مرمى فريقه.

وفي الدقيقة 13 حاول شيكابالا أن يكرر الحركة الشهيرة التي تميز بها، وسدد في شباك الأهلي من قبل ولكن أحكم دفاع الأهلي غلق صفوفه وتمكن من ابعاد الكرة.

وأنقذ محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي مرمى فريقه في الدقيقة 20 من عمر المباراة، بعد توغل شيكابالا من الجبهة اليمنى ودخل الى منطقة الجزاء وسدد صاروخية ولكن تألق شنو ومنع دخولها المرمى.

ثم ارتدت الى بن شرق الذي سدده مرة أخرى وتألق الشناوي وارتدت، وعادت لبن شرقي مرة أخرى وسددها وتألق الشناوي للمرة الثالثة وحمى الشناوي مرماه من دخول الهدف الأول.

تعرض طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي للإصابة في كرة مشتركة مع حمزة المثلوثي.

استدعى حكم المباراة الجهاز الطبي لعلاج اللاعب، وبالفعل تلقى طاهر العلاج واستمر في اللعب بشكل طبيعي.

وأهدر حسين الشحات فرصة مؤكدة لهدف في مرمى الزمالك، في الدقيقة 33 من عمر المباراة، بعد استلام الكرة بطريقة غريبة داخل منطقة جزاء الزمالك وسدد كرة ضعيفة مرت بجوار المرمى منتزعة آهات الجميع.

وفي الدقيقة 39 من عمر المباراة مرر مجدي أفشة الكرة الى محمد شريف الذي سدد الكرة بدوران رائع ولكن وضع محمود علاء قدمه في الكرة لتخرج الى ركنية.

وأشهر أمين عمر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية في المباراة، في وجه أيمن أشرف في الدقيقة 42 من عمر المباراة.


وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: رامي ربيعة وبدر بانون وأيمن أشرف ومحمد هاني.
الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.
الهجوم: طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد شريف.


ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد 
خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي
خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي 
خط الهجوم : يوسف أوباما 

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الأهلى الزمالك الأهلي والزمالك الدوري الممتاز طارق حامد شيكابالا

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