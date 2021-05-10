أستاذ علوم سياسية من الجامع الأزهر: إسرائيل أساسها جماعات إرهابية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مواقع التواصل الاجتماعي تحفل بروايات مزعومة وقصص غير حقيقة عن تاريخ فلسطين وإسرائيل.

وأضاف طارق فهمي، في البث المباشر من الجامع الأزهر، في حلقة تضامنية مع القدس والمسجد الأقصى، أنه كان هناك مؤامرة دولية بدأت بدعم الكيان الصهيوني على أرض فلسطين ورفض كل الأفكار المطروحة دوليا للاعتراف بدولة فلسطين.

وتابع فهمى: في الحقيقة بداية إنشاء إسرائيل ككيان كانت مكونة من الجماعات الإرهابية وهذه الجماعات كانت مسلحة من بريطانيا واستخدمت العنف المنظم لإجراء عمليات ترحيل من العرب خارج فلسطين التاريخية فبدأت تنشئ أزمة اللاجئين الذين خرجوا من ديارهم وذهبوا إلى عدد من الدول العربية.

وأكد فهمى أن التكاثر الكبير للفلسطينيين على الأرض يمنع اسرائيل من التماسك، مشددا على أن أخطر ما نواجهه هو كلمة يهودية الدولة.

وأشار إلى أن مصر كانت في مقدمة الدول العربية لمساندة القضية الفلسطينية.

