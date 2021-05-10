شوط أول سلبي بين الإسماعيلي والبنك الأهلي .. سموحة يتقدم على دجلة بهدف.. وأسوان 1-0 الجونة

انتهت أحداث الشوط الأول فى ثلاث مباريات بالدوري المصري الممتاز فى إطار الجولة الـ21 بتعادل سلبي بين الاسماعيلي والبنك الأهلي .

وتقدم سموحة على دجلة بهدف نظيف مع نهاية الشوط الأول ، فيما يتقدجم أسوان على الجونة بهدف أيضا .

ويحتل البنك الأهلي المركز 16 برصيد 18 نقطة خلف الإسماعيلي برصيد 20 نقطة في المركز 13، بينما يحتل الجونة المرتبة 12 برصيد 25 نقطة بفارق 5 نقاط أمام أسوان صاحب المركز 15، فيما يأتي سموحة ثامنًا برصيد 28 نقطة ووادي دجلة في المركز 17 برصيد 16 نقطة.