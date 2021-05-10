الدوري الممتاز.. سموحة يتقدم على وادي دجلة بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق سموحة على نظيره وادي دجلة بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف سموحة عن طريق محمد نادي في الدقيقة 13، من عمر اللقاء.

ويسعى فريق سموحة بقيادة مدربه أحمد سامي لاستعادة نغمة الانتصارات أمام وادي دجلة في مباراة اليوم، بعد الهزيمة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، في الجولة الماضية.

في المقابل يطمح وادي دجلة في خطف الثلاث نقاط من سموحة، تمنحه دفعة قوية خلال الفترة المقبلة، للقتال من أجل مسابقة الدوري الممتاز الموسم المقبل.

يذكر أن مباراة الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز، انتهت بفوز سموحة على وادي دجلة بهدف دون رد.

ويحتل سموحة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتازبرصيد 28 نقطة، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الـ 17 برصيد 16 نقطة.