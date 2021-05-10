بن شرقي يتصدر تويتر بعد الهجمات الضائعة على مرمى الأهلي

تصدر هاشتاج بن شرقي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تعقيبا عن الفرص الضائعة التي يهدرها نادي الزمالك أمام غريمه الأهلي.

وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا، في حالة من الاستياء لإهدار الفرص، انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل السلبي، في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الممتاز.

حاول الزمالك مباغتة الأهلي في الدقائق الأولى، ووصل الى مرمى محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر في الدقيقة الثانية عن طريق شيكابالا ولكن اقتنصها الشناوي.

ورد الأهلي في كرة منظمة عن طريق طاهر محمد طاهر الذي سلم الكرة الى مجدي أفشة، الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء ولكن خرجت بعيدة عن المرمى.



وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: رامي ربيعة وبدر بانون وأيمن أشرف ومحمد هاني.

الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد شريف.



ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : يوسف أوباما