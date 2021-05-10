وفاة حفيد المنتجة آسيا عن عمر يناهز 70 عاما

توفى اليوم محمد على برهان، حفيد المنتجة والفنانة الكبيرة آسيا داغر، عن عمر تجاوز 70 عاما.

ولدت ألماظة داغر المعروفة باسم آسيا في قرية تنورين في لبنان، وكانت فتاة مولعة بالأفلام، ومتزوجة ولديها ابنة، وتعيش حياة هانئة لكن عادية حتى أتى الإنجليز وبعدهم الفرنسيون. فبدأت حياتها كممثلة في لبنان عندما قدمت فيلمها القصير "تحت ظلال الأرز"عام 1922، أي بعد سنتين من الاحتلال الفرنسي والإقالة المتكررة للحكومة السورية.

وفي عام 1923 توفي زوجها، فشدت رحالها من لبنان وسافرت إلى مصر بصحبة شقيقتها ماري وابنتها الصغيرة الين ، حيث أقامت بالإسكندرية مع ابن عمها، أسعد داغر، الذي كان صحفيًا في جريدة الأهرام. و بعد أربع سنوات من الإقامة في مصر، حصلت اّسيا على دورها الثانوي في أول فيلم مصري صـامت وهـو "ليلي" عام 1927 الذي أنتجته عزيزة أمير، وكانت أول فنانة لبنانية تظهر على الشاشة الفضية.

و كان من كان من غير اللائق اّنذاك أن يكون للفنانات أطفال، فغيرت اّسيا اسم ابنتها من "إلين" إلى "منى" وإدعت أنها قد تبنتها.

وظلت آسيا داغر غير مشهورة في عالم التمثيل، بسبب أدائها المتكلف في الأفلام الصامتة فضلاً عن لهجتها اللبنانية التي لم تلق قبولاً عند المصريين إلا أنها لم تيأس وحصلت على الجنسية المصرية عام 1933.

أعمال المنتجة اسيا

في عام 1927 أسست آسيا مع المخرج "أحمد جلال" وابنة شقيقتها الفنانة "ماري كويني" شركة لوتس فيلم لإنتاج وتوزيع الأفلام، والتي استمرت في الإنتاج بينما توقفت شركات إبراهيم لاماوبدر لاما وعزيزة أمير وبهيجة حافظ واستحقت لقب عميدة المنتجين وأصبحت شركتها لوتس فيلم أقدم وأطول شركات الإنتاج السينمائي المصري عمرًا.

في البداية لم يكن لدى داغر وشريكيها لا أموال هوليوود الضخمة ولا فريق من الفنانين المدربين، فكانوا يجمعون الأصدقاء وبعض أفراد العائلة لتأدية الأدوار الباقية كما عوضهم ذكاؤهم وعملهم الجاد عن نقص الأموال. فكانوا يعلقون أشرطة افلامهم على السطح لتجف، وقيل ان اّسيا كانت تعمل 19 أو 20 ساعة يوميًا، ولأنها لم تكن تجيد القراءة فقد كانت تجعل ماري كويني تقرأ لها نصوص الافلام حتى تعتاد عليها ولكي تستطيع إعلام المخرج إذا خرج احدهم عن النص.

في عام 1929، أي بعد عامين من تأسيس شركة "لوتس"، أنتجت أول افلامها غادة الصحراء عام 1929 الذي كان أول بطولة لها إضافة إلى أنه باكورة إنتاجها حيث استعانت بالفنان التركي وداد عرفي لإخراجه، ثم تعاونت مع إبراهيم لاما لإخراج فيلم "وخز الضمير" عام 1931.

وبعدها تعرفت على السينمائي والروائي والصحفي أحمد جلال، فأخرج لها كل ما أنتجته من أفلام في الفترة ما بين عامي 1933 و1942 والتي قاربت العشرة أفلام.

ومنذ ذلك الحين حظيت لوتس بشهرة واسعة وأصبحت أفلامها تعرض في القاهرة وبيروت، لكن سرعان ما احدثت تلك الشهرة جدلاً واسعا خاصة بعد الإعلان عن فيلم الخيال العلمي "عيون ساحرة" عام 1934 حيث رفضته الرقابة مباشرةً لتناوله موضوع إحياء الموتى والذي سوف يثير غضب الشعب ورجال الدين.