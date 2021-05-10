شوط أول سلبي بين الإسماعيلي والبنك الأهلي في الدوري الممتاز

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي، التي تجمعهما على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري الممتاز.

سيطر الإسماعيلي على مجريات الشوط الأول بنسبة 70%، وسدد 5 تسديدات، جمعيهم خارج المرمى.

في المقابل لم يسدد البنك الأهلي أي تسديدة طوال الـ 45 دقيقة.

وبدأ الإسماعيلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع محمد عادل، مروان الصحراوى، محمد هاشم ، عبدالله جمعة.

خط الوسط: عماد حمدي، محمد حسن، محمد صادق.

خط الهجوم: أحمد مدبولي، شكري نجيب، فخر الدين بن يوسف.

بينما يجلس على دكة الإسماعيلي كل من:

محمد صبحى – أحمد كاستيلو – عمر الوحش – محمد الشامى – نادر رمضان – دونجا – باهر المحمدى – بابل – شيلونجو.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 14 في جدول ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 20 نقطة ، بينما يتواجد المركز الـ 16 بـ 18 نقطة.