بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 في انقلاب ميكروباص بالعاشر من رمضان

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين من العاملين بإحدى الشركات في العاشر من رمضان، عقب إنقلاب سيارة ميكروباص كانت تقل عددا من العاملين بالشركة وتم نقل المصابين الي مستشفى ابن سينا بالعاشر من رمضان والتحفظ علي الجثة بمستشفي التأمين الصحي وجاري تقديم الرعاية الصحية للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير البحث الجنائي بالمحافظة يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص خاصة بإحدي شركات الأجهزة الكهربائية المعروفة بطريق مصر إسماعيلية بعد المركز الطبي بإتجاه الشروق.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين إصابة كلا من "عاطف ج" 51 سنه و"كرلس س" 29 سنة و"عبد العزيز ح" 35 سنة مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم نقلهم إلى مستشفى ابن سينا بالعاشر من رمضان.

وتبين مصرع "رضا م ص" 40 سنة وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمستشفي التأمين الصحي وجاري تحرير محضر بالواقعة ورفع أثار الحادث من الطريق وإعادة الحركة المرورية.

وعلي جانب أخر تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قرية الشوافين للوقوف على احتياجات أهالي القرية وتوفير الحلول اللازمة لمشكلة إنقطاع وضعف وصول مياه الشرب لمنازلهم مؤكداً أنه سيتم التغلب علي تلك المشكلة فور الإنتهاء من إنشاء محطة مياه البكارشة والتي ستعمل بطاقة إنتاجية 51 ألف م3 / يوم بتكلفة مالية تبلغ 350 مليون جنيه ومن المقرر إفتتاحها يونية 2021 لينتهي بذلك ضعف وصول مياه الشرب لمنازل القرية.

وتفقد محافظ الشرقية أعمال إنشاء مشروع صرف صحي متكامل بالقرية والمُقام بتكلفة 87 مليون و 500 ألف جنيه وقدم المهندس المسؤول عن تنفيذ المشروع شرحاُ تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع ، مشيراً إلى أنه جاري تنفيذ شبكات انحدار بطول 18 كم بنسبة تنفيذ 74 % وخطوط طرد بطول 2.5 كم بنسبة تنفيذ 90 % بالإضافة الي إقامةمحطة رفع صرف صحي بنسبة تنفيذ 86 % ومن المقرر الانتهاء منه ودخوله الخدمة نهاية يوليه القادم.

وشدد المحافظ على المحاسب بدوي الشحات رئيس مركز ومدينة أولاد صقر بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الاعمال والزامها بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والدقة في التنفيذ، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اثناء تنفيذ الاعمال للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمشروع.