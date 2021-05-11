بوتين يشارك في مباراة لهوكي الجليد.. فيديو

أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يعرض مشاركة الرئيس الروسي بوتين في مباراة لهوكي الجليد.

وأوضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شارك في مباراة تقليدية لهوكي الجليد، ضمن مهرجان "الدوري الليلي" للعبة، التي أقيمت اليوم الاثنين في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود.

وأشارت إلى أن بوتين، شارك قبل بدء المباراة، في مراسم حفل توزيع الجوائز، وعلى وجه الخصوص، قدم وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الرابعة، لنجم الهوكي المعتزل بافيل بوريه.

وارتدى بوتين قميصه الأحمر التقليدي رقم 11، وشارك في المباراة أيضا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وكوكبة من أساطير لعبة.