السفر المغناطيسي يبدو قريبا بكبسولات داخل أنفاق طويلة | شاهد



عرضت قناة الحدث العربية فيديو يظهر أنبوبة ممتدة ويبدو علي شكلها أنا ستستخدم لنقل النفط ولكنه في الحقيقة عبارة نموذج أولي بطول 500 متر لاختبار شبكة تنقل مستقبلية .

وأضاف الفيديو أن هذا النوع من التنقل سيحدث نقلة مستقبلية في السفر عبر المدن وهذا النظام الجديد الذى ستتم استخدامه في التنقل يعتمد علي القوة المغناطيسية وعلي تقنيات تكنولوجية متطورة وبطاريات عالية الأداء .

وأوضح الفيديو أن هذه التكنولوجيا تقوم بدفع كبسولة التي تحتوي علي مقعدين وتمر من خلال أنابيب طويلة مشابه لأنابيب نقل البترول مؤكدا أن هذه الكبسولة تنطلق بسرعة هائلة مقارنة بسرعة الطائرات .

وتابع الفيديو أن الكبسولة المتنقلة تم تجربتها ونجحت وتسعي الشركة لتطوير هذا النظام وزيادة المقاعد في الكبسولات علي امل أن يكون قابلا للتطبيق ي غضون السنوات المقبلة .