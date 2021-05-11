عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تطلق 3 من أفضل هواتفها في أغسطس القادم .. سعر ومواصفات

سامسونج تطلق 3 من
سامسونج تطلق 3 من أفضل هواتفها فى أغسطس القادم

كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية ، ستصدر 3 من أفضل هواتفها فى شهر أغسطس القادم، حيث ستكون الهواتف من الفئة الرائدة ، ومن المقرر أن يتم إطلاقهم فى حدثها القادم Galaxy Unpacked فى 5 أغسطس. 


وبحسب موقع MSPoweruser فإن الهواتف الثلاثة ستكون هى : Galaxy S21 FE وهو أرخص هاتف رائد من سامسونج فى 2021 وأيضا النسخة الأرخص من Galaxy S21، وهاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطى والأعلى سعرا، وكذلك Galaxy Z Flip 3 القابل للطى الأرخص سعرا . 

سامسونج تلعب دورا مهما في تصنيع هواتف أبل iPhone 13

بعد 4 سنوات.. سامسونج توقف الدعم نهائيا لهاتف Galaxy S8


وسيأتى هاتف Galaxy S21 FE بشاشة Full HD +، بقياس  6.5 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومعالج من نوع Exynos 2100، وبطارية بقوة 4800 مللى أمبير في الساعة، وبسعر حوالى 17 ألف جنيه مصرى.

 

أما هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطى فسيحتوى على شاشة من نوع AMOLED ، بمعدل 120 هرتز في الثانية، بقياس 6.7 بوصة و6.9 بوصة، ومعالجSnapdragon 888 ، و بطارية 4500 مللى أمبير فى الساعة، وسعر حوالى 23 ألف جنيه مصري.


وسيصدر هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطى، مع شاشة من نوع LTPO AMOLED ، مع دعم قلم S Pen الذكى، ومعالج Snapdragon 888، وبطارية بقوة  4400 مللي أمبير في الساعة، وبسعر حوالى 19 ألف جنيه مصري.

 

سامسونج أفضل هواتف سامسونج هاتف Galaxy S21 FE هاتف Galaxy Z Fold 3 هاتف Galaxy Z Flip 3

موضوعات متعلقة

الكشف عن مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A82 بتقنية الـ 5G

سامسونج تكشف عن حاسب الألعاب الخارق Galaxy Book Odyssey

ترشيحاتنا

الهلال السعودي يقترب من التعاقد مع البرازيلي تاليسكا

أول تعليق من أمين عمر حكم القمة بعد انتهاء المباراة

دعاء ختم القرآن من صلاة التهجد في الحرم المكي

ضياء السيد: الأهلي يعاني من مشاكل كثيرة قبل مواجهة صن داونز

محمد صلاح : موسيماني وكارتيرون لا يصلحان لتدريب الأهلي والزمالك

بيان عاجل من الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

فاكهة الصيف.. فيها سم قاتل أم الحكاية مضاربة تجار.. تحليل

شد حيلك.. لميس الحديدي توجه رسالة لـ وائل الإبراشي على الهواء.. فيديو

نقابة المهن التمثيلية تكشف حقيقة وفاة سمير غانم

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل إقامتها بساعات

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لـ رئيس الوزراء

أول تعليق من اتحاد الكرة على أزمة شيكابالا .. وأداء حكم القمة

الزراعة تكشف حقيقة تسمم الخوخ والبطيخ والكنتالوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات شيفروليه سيلفرادو الكهربائية الجديدة .. صور

أكلات إفطار رمضان.. شيش طاووق بالجبنة ومكرونة بشاميل وكوسة بالحمص وكنافة بالفواكه

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فورد اكسبلورر تحصل على نسخة جديدة للتضاريس الوعرة .. صور

فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

شاهد... غطاء سيارة قادر على إطفاء الحرائق في دقائق

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فيديو جراف.. أوروبا تنتفض ضد ذيول جماعة الإخوان المسلمين

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (6)

جمال قرين يكتب: كلمة للمصريين

د. صابر حارص يكتب: العقيدة أساس العبادات.. والمعاملات ثمرة لهما

ليلي زيدان تكتب: فن إغتصاب العقول

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ