سامسونج تطلق 3 من أفضل هواتفها في أغسطس القادم .. سعر ومواصفات

كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية ، ستصدر 3 من أفضل هواتفها فى شهر أغسطس القادم، حيث ستكون الهواتف من الفئة الرائدة ، ومن المقرر أن يتم إطلاقهم فى حدثها القادم Galaxy Unpacked فى 5 أغسطس.



وبحسب موقع MSPoweruser فإن الهواتف الثلاثة ستكون هى : Galaxy S21 FE وهو أرخص هاتف رائد من سامسونج فى 2021 وأيضا النسخة الأرخص من Galaxy S21، وهاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطى والأعلى سعرا، وكذلك Galaxy Z Flip 3 القابل للطى الأرخص سعرا .



وسيأتى هاتف Galaxy S21 FE بشاشة Full HD +، بقياس 6.5 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومعالج من نوع Exynos 2100، وبطارية بقوة 4800 مللى أمبير في الساعة، وبسعر حوالى 17 ألف جنيه مصرى.

أما هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطى فسيحتوى على شاشة من نوع AMOLED ، بمعدل 120 هرتز في الثانية، بقياس 6.7 بوصة و6.9 بوصة، ومعالجSnapdragon 888 ، و بطارية 4500 مللى أمبير فى الساعة، وسعر حوالى 23 ألف جنيه مصري.



وسيصدر هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطى، مع شاشة من نوع LTPO AMOLED ، مع دعم قلم S Pen الذكى، ومعالج Snapdragon 888، وبطارية بقوة 4400 مللي أمبير في الساعة، وبسعر حوالى 19 ألف جنيه مصري.



