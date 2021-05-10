عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

القومي للمرأة: الاغتصاب الزوجي عنف موجه ونحتاج توعية دينية

لقطة من مسلسل لعبة
لقطة من مسلسل لعبة نيوتن

قالت الدكتورة ريهام إمبابى، عضوة لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، إن لجنة الرصد قامت برصد حلقة لعبة نيوتن التى تناولت المشهد الذى احتوى على الاغتصاب الزوجى وهى تعتبر عنف موجه للمرأة.

وأضافت" إمبابى" فى تصريح خاص لصدى البلد أن هذا النوع لا يوجد قانون يقوم بتجريمه وهناك سيدات يصل بهم المعاناة بأن يصلوا لأطباء نفسيين للتخلص من آثار ذلك .
 

وأشارت لدور الدراما فى زيادة الوعى للناس فى البيوت، ولفتت لأهمية دور المؤسسات الدينية فى نشر خطورة هذه القضايا عن طريق الواعظين والخطب فى المساجد والكنائس يجب أن توضح حقيقة المودة والرحمة فى الزواج.

 

وقد سلط المخرج والمؤلف تامر محسن، الضوء على العديد من القضايا المهمة والشائكة خلال أحداث مسلسل لعبة نيوتن، التي تخوض بطولته النجمة منى زكي، والذى يعرض على قناة Dmc في تمام الساعة الثامنة مساء، حيث لفت أنظار المشاهدين إلى عدد من القضايا التي لم يتم مناقشتها في الكثير من الأعمال الدرامية.

ومن أهم القضايا الاغتصاب الزوجى، من خلال مشهد جمع "مؤنس" محمد فراج، وزوجته "هنا" منى زكي، بعد أن اصطحبها لغرفته وحاول أن يحصل على حقوقه الشرعية ولكنها لم تكن ترغب في ذلك وتحاول الابتعاد عنه، ولكنه مارس أسلوب العنف ضد المرأة وصفعها على وجهها، وحاول أن يغتصبها وبعد محاولات عديدة استطاعت ان تفلت منه وهربت منه تركض في الشارع حتى ذهبت إلى طليقها "حازم" لتستنجد به.

 

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.
 

دراما رمضان المجلس القومى للمرأة المساجد القومى للمرأة المؤسسات الدينية لعبة نيوتن

ترشيحاتنا

كارتيرون: قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 28.. إحباط اغتيال السيسي واستشهاد عمر القاضي

أصل الحكاية| شراكة تاريخية.. القصة وراء مرسيدس مايباخ

انسحاب قوات الاحتلال من المسجد الأقصى .. واستمرار القصف المتبادل| فيديو وصور

القومي للمرأة: الاغتصاب الزوجي عنف موجه ونحتاج توعية دينية

العثور على عشرات الجثث الطافية في الهند بسبب كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

فاكهة الصيف.. فيها سم قاتل أم الحكاية مضاربة تجار.. تحليل

نقابة المهن التمثيلية تكشف حقيقة وفاة سمير غانم

العثور على عشرات الجثث الطافية في الهند بسبب كورونا

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل إقامتها بساعات

الوضع حرج.. الإعلامي رامي رضوان يرد على شائعات وفاة الفنان سمير غانم

حسن الرداد يرد على شائعات وفاة سمير غانم

الزراعة تكشف حقيقة تسمم الخوخ والبطيخ والكنتالوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات شيفروليه سيلفرادو الكهربائية الجديدة .. صور

أكلات إفطار رمضان.. شيش طاووق بالجبنة ومكرونة بشاميل وكوسة بالحمص وكنافة بالفواكه

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فورد اكسبلورر تحصل على نسخة جديدة للتضاريس الوعرة .. صور

فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

شاهد... غطاء سيارة قادر على إطفاء الحرائق في دقائق

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فيديو جراف.. أوروبا تنتفض ضد ذيول جماعة الإخوان المسلمين

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (6)

جمال قرين يكتب: كلمة للمصريين

د. صابر حارص يكتب: العقيدة أساس العبادات.. والمعاملات ثمرة لهما

ليلي زيدان تكتب: فن إغتصاب العقول

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ