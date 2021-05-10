القومي للمرأة: الاغتصاب الزوجي عنف موجه ونحتاج توعية دينية

قالت الدكتورة ريهام إمبابى، عضوة لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، إن لجنة الرصد قامت برصد حلقة لعبة نيوتن التى تناولت المشهد الذى احتوى على الاغتصاب الزوجى وهى تعتبر عنف موجه للمرأة.

وأضافت" إمبابى" فى تصريح خاص لصدى البلد أن هذا النوع لا يوجد قانون يقوم بتجريمه وهناك سيدات يصل بهم المعاناة بأن يصلوا لأطباء نفسيين للتخلص من آثار ذلك .



وأشارت لدور الدراما فى زيادة الوعى للناس فى البيوت، ولفتت لأهمية دور المؤسسات الدينية فى نشر خطورة هذه القضايا عن طريق الواعظين والخطب فى المساجد والكنائس يجب أن توضح حقيقة المودة والرحمة فى الزواج.





وقد سلط المخرج والمؤلف تامر محسن، الضوء على العديد من القضايا المهمة والشائكة خلال أحداث مسلسل لعبة نيوتن، التي تخوض بطولته النجمة منى زكي، والذى يعرض على قناة Dmc في تمام الساعة الثامنة مساء، حيث لفت أنظار المشاهدين إلى عدد من القضايا التي لم يتم مناقشتها في الكثير من الأعمال الدرامية.

ومن أهم القضايا الاغتصاب الزوجى، من خلال مشهد جمع "مؤنس" محمد فراج، وزوجته "هنا" منى زكي، بعد أن اصطحبها لغرفته وحاول أن يحصل على حقوقه الشرعية ولكنها لم تكن ترغب في ذلك وتحاول الابتعاد عنه، ولكنه مارس أسلوب العنف ضد المرأة وصفعها على وجهها، وحاول أن يغتصبها وبعد محاولات عديدة استطاعت ان تفلت منه وهربت منه تركض في الشارع حتى ذهبت إلى طليقها "حازم" لتستنجد به.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

