كريمة : صدقة الفطر تخرج بالنقود لحاجات الناس ..فيديو

قال الدكتور احمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن صدقة الفطر حق لذوي الاحتياجات لقول النبي صلى الله عليه وسلم "أغنوهم فذل السؤال في ذلك اليوم".



وأضاف كريمة خلال لقاء له لبرنامج التاسعة عبر فضائية الأولى المصرية أن صدقة الفطر تخرج بالنقود؛ نظرا لحاجة المحتاجين في هذا الزمان.

وتابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن الفقهاء عندما تحدثوا عن الزكاة كانت من الذهب والفضة او البقر والجاموس وزكاة الحرث الإنتاج الزراعي والمحاصيل الزراعية.

وأشار كريمة إلى أن السلفيين تلاعبوا بالدين مؤكدا أنهم يؤكدون على أكياس الأرز والعدس والمكرونة والسلفية مش هيتكلموا عن الزبيب وتلاعبوا بالدين .

