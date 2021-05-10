باكستان ترحب بوقف إطلاق النار المؤقت في أفغانستان بمناسبة عيد الفطر

رحبت باكستان بوقف إطلاق النار المعلن لمدة ثلاثة أيام من قبل حركة طالبان الأفغانية بمناسبة عيد الفطر.



واعتبرت الخارجية الباكستانية - وفق بيان صادر اليوم - أن هذا تطورا إيجابيا تجاه النهوض بهدف وجود أفغانستان سلمية ومستقرة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.



وتأمل باكستان أن يتم اتخاذ المزيد من الخطوات لتعزيز الأمن والسلام في أفغانستان.



وأشار البيان إلى أن باكستان تظل ملتزمة بأفغانستان سلمية ومستقرة وديمقراطية ومزدهرة ومتحدة.