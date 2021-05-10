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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحدث إطلالات هازال كايا

بفلتر مميز.. هازال كايا تبرز جمال ملامحها على إنستجرام

هازال كايا
هازال كايا

نشرت الممثلة التركية هازال كايا متابعيها صورة جديدة عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت بإطلالة ناعمة وعفوية وهي تضع فلتر سناب شات، وهو ما عبر عنه متابعيها في تعليقاتهم.

 

تفاصيل إطلالة هازال كايا

 

وظهرت هازال كايا  ترتدي جاكيت من الصوف باللون الأزرق بأكمام طويلة،  وهو ما تناسب مع لون بشرتها.
 

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وتركت هازال كايا خصلات شعرها الذهبية منسدلا عبر اكتافها بتسريحة انسيابية وناعمة على ظهرها واكتافها، هو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.

وأبرزت هازال كايا أنوثتها وجمالها بوضع بعض اللمسات البسيطة من مساحيق التجميل؛ حيث اختارت اللون الكشميري الناعم كأحمر شفاه، مع الماسكرا  لتبرز من جمال ولون عينيها.

ولم تتكلف هازال كايا في ارتداء الأكسسوارات؛ حيث إنها اكتفت الظهور بإطلالة بسيطة وناعمة.
 

حياة هازال كايا


وتعرف هازل كايا (بالتركية: Hazal Kaya)‏، واسمها الحقيقي ليلى هازال كايا ولكنهم يدعونها بهازال منذ أن كانت صغيرة، وقد ولدت الممثلة وعارضة أزياء التركية في 1 أكتوبر 1990 في مدينة إسطنبول، وتنتمي إلى عائلة من الطبقة العليا. 

حضرت هازال كايا مدرسة ثانوية إيطالية في اسطنبول، وتخرجت في عام 2010. ولا تزال حاليا تدرس في اسطنبول، انفصل والداها بالطلاق (كلاهما محامين) عندما كانت في السابعة من عمرها. 

وتعرفت هازال كايا على عالم الفن في سن مبكرة جدًا، أخذت وهي طفلة دروس في الباليه وآلة الكمان لمدة 7 سنوات؛ حيث انها أيضا تحب التانغو، وتعمل على تطوير مهاراتها باستمرار. 

وتفضل هازال كايا بشيكتاش فريق كرة القدم، بالإضافة إلى أنها تتحدث التركية (اللغة الأم)، واللغة الإنجليزية بطلاقة والإيطالية (متقدم) والفرنسية (متقدم)، وتتعلم لغتها الرابع، الألمانية. 

 

مسيرة هازال كايا
 


كان أول دور للفنانة هازال كايا في عام 2007 في المسلسل التلفزيوني "جينكو" (الحلم الضائع) حيث أخذت أحد الأدوار الرئيسية، وفي عام 2008، واصلت كايا باعتبارها واحدة من الممثلات الرائدات من خلال لعب شخصية نهال في العشق الممنوع.

كما مثلت هازال كايا دور فريحة في الموسمين الأول والثاني من المسلسل التلفزيوني بعنوان اسميتها فريحة، وحقق المسلسل من أعلى النسب التلفزيونية في تركيا، كما أخذت كايا شعبية كبيرة لتمثيلها في مسلسل العشق الممنوع، وفي عام 2017-2019 أخذت دور البطولة في مسلسل حكايتنا بدور فيليز.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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