"الإسعاف وصلتني بدل التاكسي" .. شاهد | محي إسماعيل : بقول لنفسي خلي بالك من نفسك



كشف الفنان محيي إسماعيل عن حقيقة نقل سيارة الإسعاف له من المهندسين إلي أكتوبر قائلا " ملاقتش مواصلات وكان ورايا ميعاد مهم و استنجدت بالإسعاف ونقلتني وعملت نفسي تعبان " .

وأكد الفنان محيي إسماعيل، خلال لقائه ببرنامج "العرافة"، المذاع على قناة "المحور"، انني اذا قابلت نفسي وهناك ما يجب أن أقوله سوف أقول لنفسي" خلي بالك من نفسك".

وأوضح محيي الدين إسماعيل ، أن محمد رمضان ومحمد عادل إمام قدما أدوارًا رائعة ومختلفة بشكل كبير، مشيرًا إلى أنهما قدما أدوارا شعبية بشكل رائع، متابعا "محمد سعد بيضحكنى أكتر من أحمد حلمي".



وتابع محيي إسماعيل أن فتحي عبد الوهاب، وباسم سمرة “جامدين أوي”، قائلًا "مفيش ولا واحد يقدر يكمل مسيرة محيي الدين إسماعيل الفنية، وقدمت 17 فيلما بـ 17 عقدة وبنحت في الصخر عشان أقدم حاجة غير مسبوقة، وبذلت مجهودا في شيء لم يسبقني فيه أحد، وقدمت للسينما ما لم يقدمه أحد من قبل".



