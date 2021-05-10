العثور على عشرات الجثث الطافية في الهند بسبب كورونا

ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن عشرات الجثث الطافية عثر عليها على سطح مياه نهر الجانج في الهند، فيما تعاني محارق الجثث والمقابر الاختناق جراء الارتفاع الحاد في عدد جثث ضحايا كورونا.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية ذكرت أن "ما لا يقل عن 40 جثة انجرفت إلى ضفاف النهر بالقرب من الحدود بين منطقتي بيهار وأوتار براديش".

ونقلت عن مسؤول محلي يدعى أشوك كومار:"لقد وجهنا المسؤولين المعنيين بالتخلص من جميع الجثث، عبر دفنها أو حرقها".

وأفادت صحيفة "تريبيون إنديا" بأن "هناك مخاوف من أن الجثث قد تكون لأشخاص قضوا بفيروس كورونا وتم إلقاؤها في النهر".

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الإثنين، تسجيل 366 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، و3750 حالة وفاة بسبب الفيروس.

وبذلك يصبح إجمالي الإصابات في الهند 22.66 مليون إصابة بفيروس كورونا، و246 ألف و116 حالة وفاة بالفيروس.

وقال سفير الصين لدى الهند ، سون ويدونج، الأحد الماضي، إن جمعية الصليب الأحمر الصينية ستحول مليون دولار إلى نظيرتها الهندية لدعم جهود المنظمة في مكافحة جائحة كورونا - كوفيد 19 المستعر في البلاد.

وكتب ويدونج عبر حسابه على تويتر: "قرر الصليب الأحمر الكندي أيضًا تقديم مليون دولار كمساعدة نقدية لجمعية الصليب الأحمر الهندي من خلال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمساعدة الهند في مكافحة كورونا".

وفي وقت سابق من اليوم، تلقت الهند، وهي دولة تضم أكثر من مليار شخص، الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية لـ كورونا التي تبرع بها RCSC، والتي تتكون من 100 مركز أكسجين و 40 جهاز تهوية وإمدادات طبية أخرى.

