مسلسل الاختيار 2 الحلقة 28.. إحباط اغتيال السيسي واستشهاد عمر القاضي

مسلسلات رمضان 2021

عرضت قناة ONE الفضائية، الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل الاختيار 2، لـ كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، التي شهدت تطورات عديدة في الأحداث.

ملخص أحداث الحلقة السابعة والعشرون لمسلسل الاختيار 2

بدأت أحداث الحلقة الثامنة والعشرون لمسلسل الاختيار 2، بقيام العناصر الإرهابية بالتخطيط لاستهداف الطائرة الرئاسية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وتفكيرهم في وضع عبوة ناسفة في طائرة بالريموت كنترول، بالإضافة إلى تثبيت أسلحة بعيدة المدى (دوشكة) على أسطح أحد العمارات تحت الإنشاء واستهداف طائرة الرئيس من خلالها.

وأثناء تمشيط المنطقة المحيطة لتحركات رئيس الجمهورية، يشتبه رجال الأمن في السيارة التي تحمل أسلحة التنفيذ، ولكن يشتبك العناصر الإرهابية مع رجال الامن ويسقط النقيب ماجد عبد الرازق، شهيدا، ما يجعل الامن الوطني لتتبع السيارة التي استهدفت الشهيد البطل.

يشرف الضابطان زكريا يونس (كريم عبد العزيز) ويوسف رفاعي (أحمد مكي) على تتبع سيارة العناصر الإرهابية التي استهدفت النقيب ماجد عبد الرازق، ويتوصلان لاحد العناصر، وباستجوابه يعترف بخطة استهداف الرئيس السيسي، فتتبع رجال الأمن باقي العناصر والسيارة ويتم استهدافهم وتصفيتهم.

وتقوم أجهزة الامن بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية والمخابرات العامة المصرية، بتغيير الطائرة الرئاسية، ومكان الإقلاع لزيادة تأمين الرئيس السيسي، وتوثق الحلقة لجنازة النقيب الشهيد ماجد عبد الرازق وتعوض فيديوهات حقيقية منها.

وتحاول العناصر الإرهابية تعديل الطائرات الريموت كنترول لتحمل اوزان ثقيلة ليتثنى لهم وضع عبوات ناسفة فيها، بينما تستهدف عناصر إرهابية في العريش كمين البطل 14، وتصل مدرعات الشرطة للتعامل مع العناصر الإرهابية، وتوثق الحلقة لشهداء الكمين (النقيب عمر القاضي) وتعرض فيديوهات حقيقية لجنازته المهيبة.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2

يعرض مسلسل الاختيار 2 على قناة ON E الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساء، كما يتم عرض المسلسل عبر قناة art حكايات في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، والإعادة في تمام السابعة صباحا والثالثة ظهرا، كما تعرض قناة art حكايات 2، المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة في تمام العاشرة صباحا والسادسة مساء.

مسلسل الاختيار 2 يجسد بطولات الداخلية

مسلسل الاختيار 2 ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

ملخص أحداث مسلسل الاختيار 2

الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

أبطال مسلسل الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.

وحقق مسلسل الاختيار 1 نجاحا كبيرا عند عرضه فى رمضان الماضى والذى قام ببطولته امير كرارة.

وقدم الاختيار 1 دراما مختلفة حيث ألقى الضوء على شهداء القوات المسلحة وتحديدا شخصية أحمد المنسى الذى كان دوما يحارب الإرهاب.