الإسماعيلي يواصل صحوته في الدوري ويهزم البنك الأهلي بهدفين

فاز فريق الإسماعيلي على نظيره البنك الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف الإسماعيلي الأول، عن طريق النجم التونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

وأضاف أري بابل هدف الإسماعيلي الثاني في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

ويعد هذا الانتصار الرابع لفريق الإسماعيلي في مسابقة الدوري الممتاز.

وبدأ الإسماعيلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع محمد عادل، مروان الصحراوى، محمد هاشم ، عبدالله جمعة.

خط الوسط: عماد حمدي، محمد حسن، محمد صادق.

خط الهجوم: أحمد مدبولي، شكري نجيب، فخر الدين بن يوسف.

بهذه النتيجة رفع الإسماعيلي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 18 في المركز الـ 16.