لميس الحديدي تودع إكسترا نيوز وتكشف موعد عودتها لشاشة ON.. فيديو

ودعت الإعلامية لميس الحديدي قناة "إكسترا نيوز"، اليوم تزامناً مع بث آخر حلقات برنامجها "كلمة أخيرة"، الذي أذيع على مدار شهر رمضان على شاشة "إكسترا نيوز".

وأعلنت "الحديدي"، عودة بث برنامجها في المواعيد المعتادة على شاشة ON من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة مساء اعتبارا من الأسبوع القادم، وذلك في أعقاب عيد الفطر المبارك، قائله: "أخر حلقات البرنامج على شاشة إكسترا نيوز وفي شهر رمضان مبارك".



وكشفت الحديدي أن حلقات ما بعد العيد ستكون مخصصة لنجوم دراما موسم رمضان الدرامي، قائلة: "ستكون حلقتين مخصصتين لدراما رمضان يومي الاثنين والثلاثاء القادمين".

ووجهت الشكر مجدداً لقناة إكسترا نيوز لاستضافتها لبرنامجها على مدار شهر رمضان المبارك، قائلة: "بشكل كل زملائي وقيادات المحطة في استضافة برنامجي وبوجه لهم التحية على جهودهم في نقل الأخبار بمنتهى السرعة والمصداقية".