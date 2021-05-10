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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

القاهرة كابول الحلقة 28 .. حنان مطاوع تخدر طارق لطفي

حنان مطاوع
حنان مطاوع

شهدت الحلقة 28 من مسلسل القاهرة كابول العديد من الأحداث ومنها موافقة منال “ حنان مطاوع ” ، على الزواج من الشيخ رمزى “ طارق لطفى ” بعد ان سافرت اليه ، الا انه اشترطت ان ياتى الى مصر لطلبها من والدها . 

 

وقد ادعت منال “ حنان مطاوع ” المرض وذهبت الى المستشفى ، حين قام الشيخ رمزى بزيارتها قاموا بتخديره . 

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القاهرة كابول الحلقة 26 .. فتحى عبد الوهاب يذيع لقاءه مع طارق لطفى

 

أحداث الحلقة السابقة : 

 

شهدت الحلقة السابقة   من مسلسل القاهرة كابول، العديد من الأحداث ، ومنها قيام طارق كساب “ فتحى عبد الوهاب ” ، بإذاعة حلقته مع رمزى “ طارق لطفى ” .

إما منال فقد بدأت فى خطتها التى أتفقت مع الامن المصرى عليها ، لمحاولة معرفة مكان رمزى والذهاب له . 

ورفضت رئيسة القناه “ كارولين خليل “ الفكرة المقدمة من جورية ” إيناس كامل " لبرنامج جديد ، وأقترحت عليها الذهاب للصعيد لعمل حلقة عن الفتنة الطائفية .

كواليس مسلسل القاهرة كابول :

 

العمل تعرض إلى التأجيل العام الماضي، لعدم انتهاء صناعه من التصوير، مما جعلهم يؤجلون طرحه إلى رمضان 2021، وتم تصوير عدد كبير من المشاهد خارج مصر

 

مخرج ومؤلف مسلسل القاهرة الكابول :

 

يتولى مسئولية إخراج مسلسل القاهرة كابول حسام علي، الذي سبق وأن قدم عددا من الأعمال حازت على إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل “الرحلة” كما قدم مؤخراً حكاية حتى منى والتي قامت ببطولتها إلهام شاهين، أما مؤلف العمل فهو الكاتب عبد الرحيم كمال.

 

أبطال مسلسل القاهرة كابول :

 

يشارك في بطولة مسلسل القاهرة كابول طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما ظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.

 

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