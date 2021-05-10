انسحاب قوات الاحتلال من المسجد الأقصى .. واستمرار القصف المتبادل| فيديو وصور

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المسجد الأقصى بعد مواجهات أسفرت عن عدد كبير من الإصابات بين المرابطين.

جاء ذلك بعدما أمهل أبو عبيدة، الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، القوات الإسرائيلية للانسحاب من المسجد الأقصى حتى السادسة مساء، محذرا من العواقب.

وقال أبو عبيدة إن "قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة تمنح الاحتلال مهلة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة، وإلا فقد أعذر من أنذر".

من جهتها، دعت حركة "الجهاد الإسلامي"، إلى إعلان النفير والغضب في كافة أنحاء فلسطين ومخيمات اللجوء والشتات، "نصرة لأهلنا في القدس ودعما لانتفاضة رمضان".

وتجددت المواجهات صباح اليوم بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والبلدة القديمة، ما أدى إلى جرح أكثر من 520 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى ومحيط البلدة القديمة، من بينها 333 حالة تم نقلها للعلاج في المشافي. بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

بينما اندلعت مواجهات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال ببلدة بيت فوريك بنابلس.

وتعالت هتافات الشباب الفلسطيني عند باب العامود في القدس قائلين:""هيك علمنا الياسين.. ضرب الصهيوني بسكين".

في حين تواصلت غارات الاحتلال العنيفة على قطاع غزة كما واصلت المقاومة الرد بالرشقات والقذائف التي أحدث أضراراً في عدة مستوطنات إسرائيلية.

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