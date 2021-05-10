عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انسحاب قوات الاحتلال من المسجد الأقصى .. واستمرار القصف المتبادل| فيديو وصور

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بانسحاب  قوات الاحتلال الإسرائيلي من المسجد الأقصى بعد مواجهات أسفرت عن عدد كبير من الإصابات بين المرابطين.

جاء ذلك بعدما أمهل أبو عبيدة، الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، القوات الإسرائيلية للانسحاب من المسجد الأقصى حتى السادسة مساء، محذرا من العواقب.

وزير شئون القدس: استمرار المواجهات العنيفة بالمسجد الأقصى ..فيديو

"حماة الوطن" يدين الاعتداء الإسرائيلي على أهالي القدس

وقال أبو عبيدة إن "قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة تمنح الاحتلال مهلة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة، وإلا فقد أعذر من أنذر".

من جهتها، دعت حركة "الجهاد الإسلامي"، إلى إعلان النفير والغضب في كافة أنحاء فلسطين ومخيمات اللجوء والشتات، "نصرة لأهلنا في القدس ودعما لانتفاضة رمضان".

وتجددت المواجهات صباح اليوم بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والبلدة القديمة، ما أدى إلى جرح أكثر من 520 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى ومحيط البلدة القديمة، من بينها 333 حالة تم نقلها للعلاج في المشافي. بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

بينما اندلعت مواجهات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال ببلدة بيت فوريك بنابلس.

وتعالت هتافات الشباب الفلسطيني عند باب العامود في القدس قائلين:""هيك علمنا الياسين.. ضرب الصهيوني بسكين".

في حين تواصلت غارات الاحتلال العنيفة على قطاع غزة كما واصلت المقاومة الرد بالرشقات والقذائف التي أحدث أضراراً في عدة مستوطنات إسرائيلية. 

E1DrMJhXoAkDKvJ
E1DrMJhXoAkDKvJ
E1DovpzXoAEcBqJ
E1DovpzXoAEcBqJ
E1DqDhvWYAo1Cwz
E1DqDhvWYAo1Cwz
E1DqDg-XMAAMOSK
E1DqDg-XMAAMOSK
E1DqDgUXMAMGDd9
E1DqDgUXMAMGDd9
E1DqDfDX0AQgBrN
E1DqDfDX0AQgBrN
حماس إسرائيل كتائب القسام فلسطين قطاع غزة القدس الأقصى الاحتلال الاسرائيلي

ترشيحاتنا

كارتيرون: قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 28.. إحباط اغتيال السيسي واستشهاد عمر القاضي

أصل الحكاية| شراكة تاريخية.. القصة وراء مرسيدس مايباخ

انسحاب قوات الاحتلال من المسجد الأقصى .. واستمرار القصف المتبادل| فيديو وصور

القومي للمرأة: الاغتصاب الزوجي عنف موجه ونحتاج توعية دينية

العثور على عشرات الجثث الطافية في الهند بسبب كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

فاكهة الصيف.. فيها سم قاتل أم الحكاية مضاربة تجار.. تحليل

نقابة المهن التمثيلية تكشف حقيقة وفاة سمير غانم

العثور على عشرات الجثث الطافية في الهند بسبب كورونا

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل إقامتها بساعات

حسن الرداد يرد على شائعات وفاة سمير غانم

الوضع حرج.. الإعلامي رامي رضوان يرد على شائعات وفاة الفنان سمير غانم

الزراعة تكشف حقيقة تسمم الخوخ والبطيخ والكنتالوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات شيفروليه سيلفرادو الكهربائية الجديدة .. صور

أكلات إفطار رمضان.. شيش طاووق بالجبنة ومكرونة بشاميل وكوسة بالحمص وكنافة بالفواكه

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فورد اكسبلورر تحصل على نسخة جديدة للتضاريس الوعرة .. صور

فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

شاهد... غطاء سيارة قادر على إطفاء الحرائق في دقائق

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فيديو جراف.. أوروبا تنتفض ضد ذيول جماعة الإخوان المسلمين

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (6)

جمال قرين يكتب: كلمة للمصريين

د. صابر حارص يكتب: العقيدة أساس العبادات.. والمعاملات ثمرة لهما

ليلي زيدان تكتب: فن إغتصاب العقول

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ