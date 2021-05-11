شيرين: الغناء لـ"حياة كريمة" شرف وأنا تحت أمر البلد ..فيديو

علقت المطربة شيرين عبد الوهاب على تقديمها أغنية "بعلم الوصول" لمبادرة حياة كريمة، قائلة “سعيدة جدا، وتشرفت بأن أكون صوت المبادرة”، مؤكدة أن الفن بمثابة القوى الناعمة، والفن بقى بيتقدر دلوقتى".

وأضافت شيرين عبد الوهاب أثناء مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية عبر فضائية “إم بي سي مصر 2” "عايزة أحيى من كل قلبى فخامة الرئيس السيسي وأقول له ألف شكر ليك واهتمامك بالشعب المصري وعندنا رئيس بيسمعنا ويهتم بينا ويعالجنا ويهتم بالصحة وعايز الناس تعيش حياة كريمة".

وتابعت المطربة شيرين عبد الوهاب، “الحاجات اللى بتيجى تبع الرئاسة حاجات مهمة وصعبة، وإحنا صوت الرئيس، أنا وزملائي تحت أمر البلد فى كل حاجة”.

وأشارت إلى أنني أحيى الشاعر والملحن أنهم قدموا هذا العمل واهتممت بأن أقدم الكلام والرسالة وأن تكون رسالة الرئيس للشعب المصري.