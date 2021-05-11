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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اغتيال السيسي في استاد القاهرة.. أحمد موسى: مسلسل الاختيار 2 سيعرض رسائل قوية في الحلقتين القادمتين

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أهمية الحلقتين القادمتين في مسلسل الاختيار 2، مؤكدا أنهما سيكونا في غاية الأهمية.

 

وأضاف موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن مسلسل الاختيار في الحلقات القادمة ستكون رائعة، وتكشف أمور في غاية الأهمية عن الوطن في مرحلة صعبة جدا.


وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي، أن مسلسل الأختيار 2 يعرض رسائل قوية في الحلقتين القادمتين.


وتابع أنه كان سيتم بث عملية الاغتيال على الهواء مباشرا، لافتا إلى أن اغتيال الشهيد ماجد عبد الرازق انقد مصر وافشل عملية استهداف طائرة السيسي.


وأكمل أنه كان سيتم استخدام طائرات مفخخة لتنفيذ عملية اغتيال الرئيس السييسي في استاد القاهرة.

 

أخبار التوك شو اليوم السيسي بداية مسلسل الاختيار

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