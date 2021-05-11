أخبار التوك شو | عمرو أديب يوجه رسالة لـ وائل الإبراشي وإيمان الحصري والتموين تكشف حقيقة ارتفاع أسعار السلع وهاني مهنا يكشف حقيقة تدخين أم كلثوم للمخدرات

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة والتي تثير فضول الرأي العام تجاه العديد من القضايا والموضوعات نعرض لكم ابرزها :

قال عمرو اديب ، أن "وائل تعب في صدره، ويا وائل إن شاء الله تتحسن وترجع وتبقى معانا، وهو مذيع وصحفي شاطر وتختلف معه أو تتفق فهو من المذيعين اللى يتشافوا ويتسمعوا".

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن أسعار السلع والمنتجات لم تتأثر نهائيا مع تحرير أسعار الطاقة.

قال إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إننا قمنا بطرح مشروع المستودعات الاستراتيجية للسلع وستكون متواجدة في 4 أماكن وتقدم إلينا مجموعة من الشركات الإقليمية والمصرية الكبيرة والتفاوض الآن على الجزء الفني والمالي .

قالت الإعلامية ياسمين الخطيب، إنها تعرضت للخيانة فى أكثر من مرة من أكثر من شخص ، لافتة أن 99% من السيدات فى المجتمع تعرضت للخيانة .

كشف الفنان هاني مهنا، عن حقيقة تدخين المطربة الراحلة أم كلثوم للمخدرات قبل صعودها على المسرح في حفلاتها.

قال هاني مهنا، "كنا رايحين نقضي رأس السنة في إسبانيا، ولما كنا في الطائرة متجهين إلى مدريد فاروق كان واقف يكلمني وواحد جاي من خلفه ودفع فاروق الفيشاوي بعنف".

وقعت الفنانة رحاب الجمل، ضحية فى مقلب برنامج "رامز عقلة طار"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم، ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز اللقطات:

وقال هاني مهنا:" انني لم أقصد التشهير بـ سميرة سعيد".

وقعت الفنانة رحاب الجمل، ضحية فى مقلب برنامج "رامز عقلة طار"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم.

قال هاني مهنا: "قلت لـ هنادي أوعي تعزمي حمو بيكا على الفرح ولكن بنتي هنادي تورطت في الموضوع ده".