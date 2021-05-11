سيلفي الوداع.. عائشة بن أحمد تشارك جمهورها صورة من كواليس لعبة نيوتن

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة جديدة من كواليس مسلسل لعبة نيوتن، تجمعها بالفنان سيد رجب ومحمد ممدوح، وذلك عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وكتبت: “سيلفي الوداع...ازال الله المرض من أجسامكم واطال الله في اعماركم ورزقكم دوام الصحة 🌹”.

وشهدت الحلقة 28 من مسلسل “ لعبة نيوتن العديد من الأحداث ، ومنها وفاة أمنية ” عائشة بن أحمد “ ضمن أحداث العمل ، وقد أصر بدر “ سيد رجب ” على دفنها بجوار ابنته نور .

أما مؤنس “ محمد فراج ” فقد وصل إلى مكان إقامة هنا “ منى زكى ” بعد استخدامها “الفيزا ” ، حيث وجد زياد “ أدم الشرقاوي ” متواجدا معها في الشقة ، إلا أنها رفضت أن تقابله .

مسلسل لعبة نيوتن، تأيف وإخراج تامر محسن، الذي سبق أن قدم عددا من الأعمال التي حازت إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل "هذا المساء" الذي شارك في بطولته كل من “إياد نصار وحنان مطاوع وأروى جودة”، كما قدم مسلسل "تحت السيطرة" من بطولة الفنانة نيللي كريم.