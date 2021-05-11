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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

أهالى قرية الهياتم بالغربية يشكون عدم وجود مواصلات الى المحلة الكبرى

صدى البلد

استغاث أهالى قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة الكبرى محافظة الغربية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم وجود مواصلات مباشرة خط سير الهياتم - المحلة الكبرى .

 

ويقول المواطن عبد الله عبد الرحمن فى رسالته : نعانى أشد المعاناة من سفرنا يوميا صباحا ومساء من عدم وجود مواصلات مباشرة خط سير الهياتم - المحلة الكبرى لان تم عمل موقف مركزى لجميع قرى مركز المحلة والتى يؤدى إلى متاعب المواطنين وطالبة المدارس و خصوصا كبار السن رجال ونساء وأطفالهم صغار وانتقال كثير من سيارات الميكروباص من سياره الى سياره اخرى وايضا عمال شركة مصر غزل المحلة وخصوصا يعملون 3 ورديات على مدار 24 ساعة.

 

وأضاف: وقد تم ارسال عدة شكاوى الى السيد محافظة الغربية ، ولم نجد حلا حتى الآن لهذه المشكلة ، مطالباً بحل هذه المشكلة ويتم إرسال عدد من الأتوبيسات التابعة للشركة الإنجليزية لأنها كانت تعمل خط الهياتم وتم سحبها من قبل بأمر من المحافظ لعدم احتكاك سائقين سيارات الأجرة الميكروباص مع سائقين الاتوبيسات الانجليزيه لخدمات وراحة الاهالى بالقرية او السماح لدخول سيارات الأجرة الميكرباص من الهياتم الى مدينة المحلة الكبرى مباشرة.

 

وناشد الأهالى محافظ الغربية بحل هذه المشكلة والنظر الينا بعين الرحمة والعمل على حل مشاكلنا.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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