أحد المشاركين بالمسابقة الدولية للمركبات يكشف عن تفاصيل حصول فريق بجامعة أسيوط على المركز 23 عالميا.. فيديو

قال محمد صلاح عبد الهادي أحد المشاركين في المسابقة الدولية للمركبات من جامعة أسيوط أنه شاركنا للمرة الثانية في هذه المسابقة مؤكدا أنه تم العمل على مسابقة تصميم وتصنيع مركبة تعمل بالطاقة البشرية عن طريق البدال.

وأضاف عبد الهادي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية أن المركبة الذي تم تصميمها تعمل على سرعة قصوى تصل إلى 70 كم في الساعة.

وتابع أحد المشاركين في المسابقة الدولية للمركبات أن المركبة الذي تم تصميمها تكفي لشخص واحد مؤكدا أن المسابقة من شروطها تصميم مركبة لشخص واحد ولكن من الممكن أن يتم تصميمها لشخصين خارج المسابقة.

وأشار عبد الهادي إلى أننا سنعمل على التصنيع بصفة دائمة وسنعمل على الدخول بمسابقة أخرى من شروطها استخدام أدوات نظيفة للبيئة.