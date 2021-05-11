شاهد| سمية أبو العينين: سعيدة جدا أن أكون وسط أهل القرآن في الشهر الكريم

أكدت الحاجة سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، أن المؤسسة لم تتوان يوما عن دعم وتكريم حفظة القرآن الكريم، بجانب القيام بدورها الاجتماعي والخيري .

جاء ذلك خلال حفل تكريم حفظة القرآن الكريم من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف، والذي أقامته الرابطة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، ، وذلك بحضور الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر نائب رئيس الرابطة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، واللواء أسامة ياسين والدكتور عبدالدايم نصير نائبا رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

وأعربت " سمية أبو العينين" عن سعادتها البالغة بتكريم الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف، الحافظين للقرآن الكريم، مؤكدة أنهم ضيوف مصر وأن مؤسسة أبو العينين لن تدخر جهدا لدعمهم وتشجيعهم في رحلتهم لطلب العلم.



وتابعت " سمية أبو العينين" أن سعيدة جدا أن أكون وسط أهل القرآن في شهر القرآن الكريم.

