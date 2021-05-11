عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لمنافسة إيلون ماسك.. الصين ترد بشركة أقمار صناعية للإنترنت الفضائي

الصين ترد بشركة أقمار
الصين ترد بشركة أقمار صناعية للإنترنت الفضائى

فى ظل التنافس التكنولوجى المتسارع بين الولايات المتحدة والصين، كشفت تقارير أن الصين قد قامت بإطلاق مجموعة من شبكة أقمار صناعية، فى أواخر أبريل الماضى، للتنافس مع شركة Starlink التابعة لإيلون ماسك. 


وبحسب صحيفة South China Morning Post الصينية فإن شبكة الأقمار الصناعية التى أطلقتها الصين، تعد محاولة لإثبات نفسها فى عالم الإنترنت الفضائى، ومنافسة الولايات المتحدة متمثلة فى شركات Starlink لإيلون ماسك وكذلك شركات جيف بيزوس. 

"الكأس المقدسة" تنافس إيلون ماسك وجيف بيزوس على سباق الإنترنت الفضائي

أرخص وأسرع.. إيلون ماسك يعد بخدمة إنترنت ثورية قبل نهاية العام


وتمتلك شركة China Satellite Network Group الصينية المملوكة للدولة مجموعة شبكة الأقمار الصناعية، والنى ستسعى لإطلاق أقمار صناعية في مدار أرضي منخفض LEO في الفضاء ، وبث خدمات الإنترنت إلى أي مكان على كوكب الأرض.


وتندرج الشركة تحت بند تقنيات البنية التحتية الجديدة، والتى من المقرر أن تقود الصين فى المستقبل فى مجال الإنترنت الفضائى، وتحديدا للحصول على امتيازات أكبر فى هذه المجال الذى تسيطر عليه شركة Starlink . 


وكانت شركة Telesat الكندية، قد دخلت كمنافس جديد فى مجال الإنترنت الفضائي وذلك فى إطار السباق على احتكار أكبرعدد من الأقمار الصناعية لتوفير الإنترنت ذات النطاق العريض السريع، حيث يدور السباق بين أكبر منافسين وهما رجلا الأعمال جيف بيزوس و إيلون ماسك.


و تسابق شركة Telesat الكندية الزمن لإطلاق كوكبة من الأقمار الصناعية ذات مدار أرضي منخفض LEO  لتوفير نطاق إنترنت عريض عالمي عالي السرعة من الفضاء ، مما يضع شركة اتصالات الأقمار الصناعية التي تأسست عام 1969 في مواجهة اثنين من المليارديرات الرائدين ماسك وبيزوس.  
 

إيلون ماسك الصين اقمار صناعية الإنترنت الفضائي شركة Starlink

موضوعات متعلقة

لهذه الأسباب .. ظهور إيلون ماسك يتسبب فى تهاوى عملة دوجكوين المشفرة

بعد 4 محاولات فاشلة.. نجاح إطلاق صاروخ إيلون ماسك للفضاء

بيتكوين تشهد ارتفاعا هائلا بعد تصريحات مثيرة لـ إيلون ماسك

ترشيحاتنا

صحة ابنك في أمان.. الموافقة على أول لقاح كورونا للمراهقين

شاهد .. أهداف ختام الجولة الـ21 بالدوري المصري الممتاز

رشقة صواريخ فلسطينية على عسقلان المحتلة.. فيديو

رؤية هلال شوال بعد 14 ساعة.. فلا تجعل من دعاء النبي سنة مهجورة

المقاومة الفلسطينية توجه ضربة صاروخية على عسقلان المحتلة

لمنافسة إيلون ماسك.. الصين ترد بشركة أقمار صناعية للإنترنت الفضائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لـ رئيس الوزراء

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل إقامتها بساعات

موعد عيد الفطر المبارك 1442 - 2021 .. اعرف هل الأربعاء أم الخميس ؟

فاكهة الصيف.. فيها سم قاتل أم الحكاية مضاربة تجار.. تحليل

الزراعة تكشف حقيقة تسمم الخوخ والبطيخ والكنتالوب

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب

فقد أعذر من أنذر .. حماس تمهل إسرائيل حتى السادسة مساء للانسحاب من الأقصى والشيخ جراح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات شيفروليه سيلفرادو الكهربائية الجديدة .. صور

أكلات إفطار رمضان.. شيش طاووق بالجبنة ومكرونة بشاميل وكوسة بالحمص وكنافة بالفواكه

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فورد اكسبلورر تحصل على نسخة جديدة للتضاريس الوعرة .. صور

فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

شاهد... غطاء سيارة قادر على إطفاء الحرائق في دقائق

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فيديو جراف.. أوروبا تنتفض ضد ذيول جماعة الإخوان المسلمين

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (6)

جمال قرين يكتب: كلمة للمصريين

د. صابر حارص يكتب: العقيدة أساس العبادات.. والمعاملات ثمرة لهما

ليلي زيدان تكتب: فن إغتصاب العقول

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ