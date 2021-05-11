موجز السوشيال ميديا.. الدعاء لسمير غانم بالشفاء عبر تويتر.. حلا شيحة بالحجاب على إنستجرام.. صلاح محسن يتصدر تويتر بعد هدفه الحاسم

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالسوشيال ميديا على مدار الساعة، نستعرض أبرزها فيما يلي:

عقب شائعة وفاته.. رواد السوشيال ميديا يطلقون هاشتاج سمير غانم ويدعون له بالشفاء العاجل

صلاح محسن يتصدر تويتر بعد هدفه الحاسم بمرمى الزمالك

شاهد.. حلا شيحة تظهر بالحجاب على إنستجرام

إبراهيم سعيد يستنكر الفرص الضائعة لحسين الشحات

هاشتاج الشناوي يشعل تويتر بعد تصديه لهجمة ثلاثية من الزمالك

بـ هاشتاج القدس تنتفض.. أنغام تدعم فلسطين على تويتر

محمد النني يدعم فلسطين ضد الانتهاكات الإسرائيلية فى حي الشيخ جراح.. شاهد