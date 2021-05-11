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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وصلة بكاء مستمرة لصبي رأى زوجة أبيه يوم الزفاف ..شاهد

صورة للطفل من حفل
صورة للطفل من حفل زفاف أبيه

فاجأ طفل بالغ 10 سنوات، الجميع حينما ركض لعناق زوجة والده في حفل زفافهما، فقد كانت مشهدا أثار إعجاب الحضور جميعا، وكان يبعث برسالة طمأنة في صدر والده من قراره الزواج بتلك الفتاة. 

 

ووفقًا لما ورد في صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن أحد مصوري الزفاف التقط بعض الصور التي أثارت ضجة بين الرواد على وسائل التواصل الاجتماعي. 

 

ركض طفل بالغ من العمر10 سنوات باتجاه زوجة أبيه في حفل زفافها حينما رآها بالفستان الأبيض، ووصف المصور العناق بأنه كان دافئا وكأنه يشعر بأنه يعانق والدته و ليست زوجة أبيه. 

 

وأوضح المصور، أن الأب أخبره فيما بعد التقاط الصور بأنه كان قلقا للغاية بسبب قراره الزواج مرة آخرى عقب وفاة زوجته الأولى والدة ابنه الوحيد، ولكنه حينما رأى الحب في عيني ابنه تجاه زوجته الجديدة شعر بالاطمئنان والسعادة. 

 

جدير بالذكر أن رواد التواصل الإجتماعي أثنوا على المصور بعد التقاطه الصور الرائعة، مؤكدين أنها تحمل معاني جميلة ويبدو العناق دافئا ويحمل مشاعر عميقة. 

طفل عناق حفل زفاف الزواج زوجة أبيه

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