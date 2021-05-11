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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صندوق النقد الدولي يوافق على خطة تمويل للسودان

المديرة العامة لـ
المديرة العامة لـ صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا

أعلنت المديرة العامة لـ صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق يوم أمس، الاثنين، على خطة تمويل لتغطية حصته من تخفيف عبء الديون عن السودان.

وقالت جورجيفا “التمويل يمثل خطوة حاسمة في مساعدة السودان على دفع عملية تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي”. 

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وأضافت أن 'الخطة تعتمد على جهود واسعة من الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي ، بما في ذلك المنح النقدية والمساهمات المستمدة من الموارد الداخلية لصندوق النقد الدولي.'

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