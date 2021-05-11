الشيخ أحمد الكحلاوي يكشف عن نشأته ومن هو شيخ المداحين ..فيديو

قال الشيخ أحمد الكحلاوي المنشد الديني، وُلدت وتربيت في بيت شيخ المداحين "محمد الكحلاوي" الذي أدخل في قلوبنا وعقولنا حب "الله ورسوله" كما أنه جلعنا نعي أن هذا الحب واجب علينا.

وأضاف أحمد الكحلاوي، أثناء لقائه ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، “والدي كان يجلس معنا أنا وإخوتي، وكان يقوم بسؤالنا في الدين ومن يجيب الإجابة الصحيحة يحصل على جنيهات هدية تشجيعية”.

وتابع أحمد الكحلاوي ، “والدي كان يسأل أختي عبلة ونهلة الكحلاوي أيضا ويشركهما معنا الحوار”، لافتا إلى أن حضرة "رسول الله" كانت محور حياتنا.

واستطرد “حب النبي بالنسبة إلينا أهم من الأكل والشرب والملبس”، مؤكدا أن والده عندما كنا نذهب إلي المصيف كان يعطي السائق إجازة ويقود هو ويظل يمدح النبي طوال الطريق.

واختتم بأن شخصية والده الراحل الشيخ الكحلاوي كانت متشابهة جدا مع شخصية "سي السيد" في بعض الطباع.