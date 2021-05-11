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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف تتابع تنفيذ قرارات الحكومة بغلق المحال التجارية في المواعيد المقررة

بني سويف تتابع تنفيذ قرارات الحكومة بغلق المحال التجارية في المواعيد المقررة

متابعة غلق المحال
متابعة غلق المحال في بني سويف


تفقد  اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد  لمحافظة بني سويف بجولة تفقدية بمركز ومدينة ببا تفقد خلالها إجراءات تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية  والمقاهي والكافيهات، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا ،ورافقه خلالها  عدد من مسؤولى الوحدة المحلية والجهات الأمنية والتنفيذية المعنية 

يإتي ذلك في اطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،
وتفقد السكرتير العام المساعد شوارع وميادين المدينة وعددا من قرى المركز،وذلك بالتوازي مع تنفيذ جولات موسعة بباقي مدن المحافظة يشرف عليها قيادات المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية،للتأكد من الالتزام بالقرارات الأخيرة للحكومة بشأن مواعيد  غلق المحال التجارية في المواعيد المقررة فى الساعة 9 مساءً اعتبار من الخميس الماضي وحتى 21 من نفس الشهر "لمدة أسبوعين " درءًا لأية تداعيات محتملة للفيروس،مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات"ديليفري" للمنازل بعد هذا التوقيت، وكذا حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية وكذا الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات خلال أجازة عيد الفطر المبارك.


حيث نوه اللواء حسام حمودة عن تكليفات المحافظ الدكتورمحمد هاني غنيم بمتابعة  تطبيق الإجراءات الوقائية بكافة أنحاء المحافظة خاصة المناطق الخدمية والتى تشهد فى تلك الأيام تردد أعداد كبيرة من المواطنين وعلى رأسها مكاتب البريد والبنوك والمحلات التجارية والأسواق العامة حفاظاً على المواطنين من تداعيات فيروس كورونا المستجد، مع تكليف الوحدات المحلية باستمرار المتابعة اليومية من خلال فرق متابعة من الوحدة المحلية بالمدينة والقرية ، والتواصل بشكل دائم مع غرفة الأزمات بشأن أية مستجدات. 

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من جانب آخر تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سيرالعمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية
 

 وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة على المحافظ،الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية العجرة مركز ببا على مدار"السبت والأحد 8 و9 مايو الجاري"مكونة من 10عيادات فى  9تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام ،الأسنان،النساء،الرمد،الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة،حيث تم الكشف على 953 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان،معمل دم  23، معمل طفيليات 15 ،حالات  الأشعة 26، استصدار 4 قرارات على  نفقة دولة ، تحويل 8 حالات للمستشفي لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 16 حالة

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