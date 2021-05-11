اشتباكات عنيفة وقصف متواصل.. شاهد ما يحدث في غزة والأقصى الآن

تواصل القصف المتبادل بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، كما اندلعت عدة اشتباكات في مناطق مختلفة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بعودة قوات الاحتلال لاقتحام حرم المسجد الأقصى بعد انسحابها منه في وقت سابق من مساء الثلاثاء.

واستشهد فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اشتباكات في مدينة اللد في الداخل المحتل، كما تتواصل مواجهات بين الشباب الفلسطيني وقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل زيف، قرب يطا جنوب الخليل، فيما استمرت المواجهات بين الشباب والاحتلال في مدينة الخليل.

وقال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إن "تعليق ردنا على حصار المرابطين في المسجد الأقصى مرتبطٌ بتأكيد فك الحصار عنهم بشهاداتٍ حيةٍ وموثقة".

واستشهد 20 فلسطينيا بينهم 9 أطفال جراء اعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو لحظة اشتعال شجرة داخل باحات المسجد الأقصى بفعل قنبلة ألقتها الشرطة الإسرائيلية على المصلين في المكان، وظهر في الخلفية المستوطنون الصهاينة المتطرفون وهم يرقصون فرحاً بالحريق.

وتواصل المقومة الفلسطينية توجيه الرشقات والقذائف الصاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة، واستهدف الطيران الإسرائيلي موقع الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما استهدفت موقع حطين التابع للمقاومة غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

ودوت من جديد صفارات الإنذار بمستوطنات غلاف غزة، في غابيم وسديروت، وسمع دوي انفجارات بالمحافظة الوسطى تزامناً مع تحليق مكثف للطائرات الحربية .