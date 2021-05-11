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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

2.1 مليار جنيه صافي أرباح المصرية للاتصالات في الربع الأول من 2021

صدى البلد



 

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2021، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

وجاءت أهم مؤشرات نتائج أعمال الربع الأول 2021 كالتالي:
• بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 8.4 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعاً بالنمو المتميز في خدمات البيانات والتي ارتفعت بنسبة 37% وساهمت بنسبة 66% في النمو في إجمالي الإيرادات.
• أظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة حيث ارتفع عدد مشتركي التليفون الثابت بنسبة 7%، وزادت أعداد عملاء الإنترنت الثابت فائق السرعة بنسبة 22%، ومشتركي المحمول بنسبة 38% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
• بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 42% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ومحققا هامش ربح قوي قدره 39% نتيجة لنمو الإيرادات والجهود المبذولة لترشيد للتكاليف.
• بلغ صافي الربح بعد الضرائب 2.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 62% عن نفس الفترة من العام السابق مدعوما بالأداء التشغيلي القوي. وبتحييد أثر العناصر غير التشغيلية والمتمثلة في المخصصات، وأرباح فروق العملة، وضرائب الدخل المؤجلة والنمو الغير تشغيلي في الأرباح من الاستثمارات، يصل صافي الربح 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 77% مقارنة بنفس الفترة العام السابق.
• ارتفعت التدفقات النقدية التشغيلية بنسبة 80٪ على أساس سنوي و33٪ على أساس ربع سنوي ليصل إلى 3.4 مليار جنيه مصري.
• مثلت النفقات الرأسمالية نسبة 14% من إجمالي الإيرادات المحققة، بينما مثلت النفقات الرأسمالية المدفوعة 5.7 مليار جنيه ويرجع ذلك إلى دفع القسط الأول من الترددات الجديدة.
• سجل صافي الدين مبلغ 19،8 مليار جنيه محققًا نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها 1،5 مرة مقارنة بـ 1،6 مرة بنهاية عام 2020، وانخفض معدل الفائدة ليصل إلى 5,7% مقارنة بـ 7،4% في الربع الرابع من عام 2020.


وقد علق السيد المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال الشركة عن الربع الأول من العام 2021 قائلاً:

"سعداء للغاية بنتائج هذا الربع لأنها تعكس قدرة المصرية للاتصالات على الحفاظ على وتيرة النمو الذي شهدته خلال عام 2020 بما يمكنها من الإفصاح عن نتائج مالية وتشغيلية قوية. لقد شهدنا نموًا متميزاً في أرباح الشركة مع نمو الإيرادات بنسبة 20٪، والربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 42٪ بهامش ربح قدره 39%، وصافي الربح بعد تحييد أثار العناصر غير التشغيلية بنسبة 77٪. 
مضيفًا "لا يزال المحرك الرئيسي للنمو هو البيانات، للهاتف الثابت والمحمول، وقد شهدنا نموًا في أعداد العملاء وإنفاقهم على خدمات الاتصالات، وهو ما نواصل دفعه ليس فقط من خلال الاستثمار في شبكتنا، ولكن أيضًا في تحسين تجربة العملاء والتي بدورها سوف تعزز من مكانتنا الرائدة في السوق.
هدفنا هو الاستمرار في ترجمة النمو المتميز في الإيرادات، بعد ظهور أثره على أرباح الشركة، إلى تدفقاتنا النقدية. نحن نراقب تدفقاتنا النقدية التشغيلية والحرة عن كثب ونواصل السعي في تطوير استراتيجيات بهدف ترشيد التكاليف والنفقات الرأسمالية مع دعم نمو الأعمال."

 

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