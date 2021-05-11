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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل الاجتماع المطول لإدارة بيراميدز مع أروابارينا

صدى البلد

 عقد المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز اجتماعا عاصفا ومطولة مع المدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مدرب الفريق الأول في أعقاب الخسارة الأخيرة التي مني بها الفريق بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام سيراميكا في الدوري الممتاز. 

وأبدى رئيس بيراميدز العديد من علامات الاستفهام للمدير الفني الأرجنتيني على الشكل الذي ظهر عليه الفريق في مباراة سيراميكا مبديا استغرابه الشديد من تكرار نفس الأخطاء وعدم العمل على تصحيحها، كما أبدى عدة ملاحظات على شكل وأداء الفريق وطريقة لعبه وإصراره على بعض الأمور الفنية التي تكلف الفريق خسارة النقاط في الدوري وعدم علاج بعض القصور الذي يعاني منه الفريق وتكرر في العديد من المباريات الماضية. 

شدد رئيس النادي خلال الجلسة على تكرار نفس الأخطاء التي يقع فيها الفريق في الفترة الأخيرة ولا يعمل الجهاز الفني بصورة جدية على علاجها كونها تكلف الفريق غاليا، وعلى رأسها الأخطاء الدفاعية وإضاعة الفرص السهلة، والدليل ما حدث في مباراة سيراميكا كون بيراميدز وصل لمرمى المنافس ٢٧ مرة خلال ٩٠ دقيقة ولم يسجل سوى هدفين، في حين وصل الضيوف لمرمى بيراميدز ٧ مرات وسجلوا ٤ أهداف في ظل أخطاء دفاعية فادحة تتكرر ولا يتم علاجها، رغم وجود أفضل اللاعبين في مصر تعاقدت معهم الإدارة لدعم مختلف المراكز مع بداية الموسم الحالي مع تلبية كل مطالب الجهاز الفني، وفي ظل تأكيد الجهاز الفني نفسه على أن الإدارة تلبي كل شيء وتتعامل معه باحترافية شديدة وتمنحه كل الصلاحيات المطلوبة.

 وأكد رئيس بيراميدز أن المدير الفني أمامه فرصة أخيرة لتحسين الأوضاع داخل الفريق والعودة للانتصارات محليا وقاريا، وأن أي خسارة جديدة سوف تكلف أروابارينا منصبه، خاصة وأن النادي يوفر كل شيءٍ للجهاز الفني واللاعبين ويلبي كل الطلبات ولابد من تحقيق أفضل النتائج.

 من جانبه، أكد المدير الفني الأرجنتيني تفهمه لغضب الإدارة من سوء النتائج في ظل ما توفره لنا من امكانيات ولاعبين هم الأفضل هلى الإطلاق، وتعهد بعدم الخسارة مجددا في الدوري، كما وعد بالعمل بكل قوة من أجل حسم الصعود الأفريقي أمام انييمبا النيجيري في مباراة ذهاب ربع النهائي التي تقام بمصر في السادس عشر من مايو الجاري.

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