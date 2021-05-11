إسرائيل تعلق الدراسة في مدارس المنطقة المجاورة لغزة

فرضت إسرائيل قيودًا على التجمعات العامة والأنشطة المدرسية في دائرة نصف قطرها 40 كيلومترًا (25 ميلاً) من قطاع غزة بسبب استمرار الضربات الجوية، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي “جوناثان كونريكوس” أمس الإثنين، وبالإضافة إلى ذلك، بدأت السلطات البلدية في تل أبيب بفتح الملاجئ العامة.

وقال كونريكوس في إفادة صحفية "لقد أصدرنا تعليمات خاصة للمواطنين الإسرائيليين تقيد التجمعات العامة والأنشطة المدرسية في المنطقة من صفر إلى 40 كيلومترًا من قطاع غزة".

وفي وقت سابق من اليوم ، شن كتائب القسام ، الجناح العسكري لحركة حماس ، عدة هجمات صاروخية ضد إسرائيل وحذر من أن إسرائيل لديها حتى السادسة مساء. (15:00 بتوقيت جرينتش) لسحب الجنود من منطقتي المسجد الأقصى والشيخ جراح في القدس الشرقية.

وبعد انتهاء المهلة، أفاد الجيش الإسرائيلي بإطلاق عشرات الصواريخ من غزة باتجاه إسرائيل.