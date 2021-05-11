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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الحفيظ: أغلقنا صفحة مباراة القمة.. ونركز في مواجهة صن داونز

صدى البلد

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مواجهة القمة أمام الزمالك كانت مميزة من الناحية الفنية، وهي تحضير جيد للفريق قبل مباراتيه المقبلتين أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا، وكذلك مباراة نهضة بركان التي تعد بطولة بمفردها على لقب السوبر الإفريقي.

 

وقال سيد عبد الحفيظ: «كنا نسعى لتحقيق الفوز على الزمالك من أجل تقليل فارق النقاط، ولكن المميز أن المواجهات المباشرة في صالحنا وقد نحتاج إليها في الجولات الحاسمة من الدوري. المسابقة ما زال بها الكثير من المباريات ولكن من الأفضل أن نغلق صفحة الدوري حاليا».

 

وتابع «وجهنا تعليمات لجميع اللاعبين بضرورة عدم الحديث نهائيًّا عن مباريات الدوري، وأن يكون التركيز فقط على مواجهتي صن داونز. يوم الخميس سندخل في معسكر مغلق قبل مواجهة الذهاب المقرر لها السبت. أعتقد أن المباراة ستكون صعبة للغاية».

 

وتعليقًا على ضغط المباريات قال عبد الحفيظ: «الأهلي ليس وحده من يشتكي من ضغط المباريات، لنا في مانشستر يونايتد الإنجليزي مثال، فقد اعترض بشدة على خوض مجموعة مباريات في أيام قليلة، وهذا حق أصيل لأي نادٍ لأنه يريد الحفاظ على لاعبيه».

 

وحول موقف اللاعبين المصابين من المباريات المقبلة وتحديدًا مواجهتي صن داونز، أكد مدير الكرة أن جونيور أجايي أصبح جاهزًا من الناحية البدنية وقرار مشاركته في يد موسيماني، كما أن علي معلول بنسبة كبيرة جدا سيسافر مع الفريق إلى جنوب إفريقيا لخوض مواجهة الإياب.

 

سيد عبد الحفيظ الأهلى الزمالك القمة صن داونز دوري ابطال افريقيا

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