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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشيخ أحمد الكحلاوي يوضح كيف تعلم المدح ومن السبب في ذلك .. فيديو

الكحلاوي
الكحلاوي


قال  الشيخ أحمد الكحلاوي  المنشد الديني ، إن والدتي لم تظهر على الشاشات أو في أحد البرامج وعندما ظهرت مرة مع والدي  بالصدفة غضب جدا  مؤكدا أن والدي دائما كان يقول " حصنوا أولادكم بالقرآن "  وارموهم في النيران يخرجوا سالمين .

 

واضاف احمد الكحلاوي خلال لقائه في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " :  أن أمي كانت حنونة جدا إلا في " شرع الله " وكان لدينا نظام في المنزل وهو من لا يقوم بالصلاة لا يأكل في المنزل حتي ولو ظلينا يومين بدون اكل وكانت أمي هي من  تقول لوالدي أننا لا نصلي  .

 

وأوضح الكحلاوي ، أن علاقة والدي بي دونن عن إخوتي كان لها طابع ونوع خاص وبدأت ووانا سني 5 سنوات وهذا عندما استشعر في موهبة المدح وبالتالي أصبح يقربني منه شيء  في شيء لاتعلم منه وبالتالي كنت أقوم بتقليده في كل شيء .

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