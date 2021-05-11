الشيخ أحمد الكحلاوي يوضح كيف تعلم المدح ومن السبب في ذلك .. فيديو



قال الشيخ أحمد الكحلاوي المنشد الديني ، إن والدتي لم تظهر على الشاشات أو في أحد البرامج وعندما ظهرت مرة مع والدي بالصدفة غضب جدا مؤكدا أن والدي دائما كان يقول " حصنوا أولادكم بالقرآن " وارموهم في النيران يخرجوا سالمين .

واضاف احمد الكحلاوي خلال لقائه في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " : أن أمي كانت حنونة جدا إلا في " شرع الله " وكان لدينا نظام في المنزل وهو من لا يقوم بالصلاة لا يأكل في المنزل حتي ولو ظلينا يومين بدون اكل وكانت أمي هي من تقول لوالدي أننا لا نصلي .

وأوضح الكحلاوي ، أن علاقة والدي بي دونن عن إخوتي كان لها طابع ونوع خاص وبدأت ووانا سني 5 سنوات وهذا عندما استشعر في موهبة المدح وبالتالي أصبح يقربني منه شيء في شيء لاتعلم منه وبالتالي كنت أقوم بتقليده في كل شيء .