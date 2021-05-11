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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجارية الإسماعيلية تطالب التجار بالالتزام بقرارات الوزراء بخصوص مواعيد الغلق

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية


ناشدت الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية برئاسة النائب أحمد عثمان، رئيس الغرفة، التجار  بالإلتزام التام بتنفيذ قرارات  مجلس الوزراء،  مواعيد غلق المحال والمقاهي والمطاعم والكافيتريا والسينمات وما يماثلها، إعتبارًا من 6 مايو حتى 21 مايو، في تمام التاسعة مساءً.

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كما طالبت الغرفة، خلال بيان لها، قبل قليل، التجار بعدم الإنسياق وراء الأخبار المغلوطة والإشاعات المغرضة وتوخي الدقة في المتداول من أخبار وبيانات على مواقع التواصل الاجتماعي، والالتزام التام بما يصدر عنها من بيانات رسمية عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك ومنصة رؤساء الشعب التجارية على الواتس آب، وذلك حفاظاً على عدم مخالفة البعض للقرارات النظامية، مؤكدة إتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية، تجاه المخالفين لمعاد الغلق المحدد في الساعة التاسعة مساءً.
وتداول نشطاء اخبار مغلوطة بشأن مد مواعيد غلق المحال التجارية بمحافظة الإسماعيلية، لمنتصف الليل.
وينظر اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية طلب المهندس احمد عثمان عضو مجلس النواب ورئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بمد و تعديل مواعيد غلق المحال التجارية حتي الثانية عشر منتصف الليل بناء علي طلب التجار.
من جهته اكد عثمان، تقديمه الطلب لمحافظ الإسماعيلية، استجابة لمطلب تجار الإسماعيلية، والذين تقدموا بعدد من الاستغاثات تطالب الغرفة التجارية بالتدخل لمد فترات ساعة العمل، ولمنع تكدس المواطنين نهارًا بسبب إحتفالات عيد الفطر المبارك وحرص المواطنين علي شراء احتياجاتهم.
وكان مجلس الوزراء قرر  الاسبوع الماضي، غلق المحال والمولات من 9 مساء وغلق جميع الشواطئ والمنتزهات ودور العرض، مؤكدا ان ذلك يأتي في اطار الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.
 

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