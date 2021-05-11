سرق قلوب الملايين.. طارق الشناوي: هذا نجم الأسبوع الأخير من رمضان.. فيديو

كشف الناقد الفني، طارق الشناوي، عن نجم الأسبوع الأخير من رمضان.



وقال "الشناوي"، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الفنان ماجد الكدواني في مسلسل الاختيار ظهر مؤخرا في المسلسل لكن لديه سيطرة إبداعية عالية".



وأشار: "عيون الفنان ماجد الكدواني في المسلسل تتحدث، واستطاع سرقة قلوب ملايين المشاهدين"، مستطردا: "لا أتصور أن مسلسل الاختيار الاختبار قابل لمشهد نهاية لأنه متجدد في كل عام".



وأوضح: "الفنان كريم عبدالعزيز عامل شغل عالي في مسلسل الاختيار بالرغم من أن الدور يظهر أنه سهل، لكن نوع الشخصية تحتاج لنوع معين من الدراما والتجسيد".

