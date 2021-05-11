عبدالمنعم سعيد يوضح أهداف الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر.. فيديو

حقوق الإنسان

قال عبد المنعم سعيد، رئيس الهيئة الإستشارية للمركز المصري للفقه والدراسات الإستراتيجية، إن الهدف من وضع إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان فى مصر هو هدف دبلوماسى لأن مصر لديها مثل كثير من دول العالم التزام إزاء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

تابع عبد المنعم سعيد، خلال مداخلته عبر سكايب فى برنامج "الحقيقة" المذاع على اكسترا نيوز، أنه خلال الفترة الماضية تم طرح قضية حقوق الإنسان فى مصر بكثرة فى ظرف غير عادى على دولة تحارب الإرهاب ووضع غير مسقر ، لافتاً أن هناك أغراضا عدوانية لتفكيك مصر.

أشار عبدالمنعم سعيد، إلى أنه يجب أن يكون لدى مصر رؤية مكتملة فى كل حقوق الإنسان من 3 زوايا رئيسية الأولى ، التشريعات المتعلقة بالمرأة والأطفال والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، والزاوية الثانية فى المؤسسات الرسمية مثل المجلس القومى أو المجالس النيابية ومجلس الشيوخ أو حتى الوزرات المعنية.

أضاف عبدالمنعم سعيد، أن الزاوية الثالثة هو مناخ حقوق الإنسان فى مصر مثل ختان الإناث والتنمر وله علاقة بالإعلام والتعليم ، منوهاً إلى أنه يجب أن يكون هناك مراجعة دائما لحقوق الإنسان يمكن الاستناد إليها وقائدة للمجتمع والدولة.