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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء السيد: الأهلي يعاني من مشاكل كثيرة قبل مواجهة صن داونز

ضياء السيد
ضياء السيد

قال ضياء السيد، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، إن تعادل الأهلي والزمالك في مباراة القمة التي جمعت بينهما مساء أمس، الإثنين، يعد نتيجة عادلة.


وأضاف ضياء السيد، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الأهلي والزمالك لعبا بشكل تحفظي وخافا من فتح خطوطهما وهو ما تسبب في ظهور القمة بهذا الشكل خاصة الشوط الأول.


وتابع "التبديلات في لقاء القمة لم تكن بها اى مغامرة وكان الهدف  منها الحفاظ على النتيجة، والفريقان كانا يبحثان  عن عدم الهزيمة وليس الفوز".


وأكمل "مواجهتا صن داونز في غاية الصعوبة والأهلي يعاني من مشاكل كثيرة، ويفتقد للسرعات في الخط الأمامي قبل المعترك الإفريقي، ومحمد شريف هو العنصر الوحيد في هجوم الأهلي الذي يمتلك السرعة".

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