" كانت وليا من أولياء الله " .. شاهد | الشيخ أحمد الكحلاوي يكشف علاقته بالراحلة عبلة الكحلاوي .. فيديو

قال الشيخ أحمد الكحلاوي المنشد الديني ، إن أختي الدكتورة عبلة الكحلاوي كانت تعمل في الدعوة وعزة الكحلاوي كانت تعمل في هندسة الديكور الإسلامي في التليفزيون وعليا الكحلاوي تعمل أستاذ شريعة وقانون ولديها الكثير من الأعمال الخيرية والجمعيات ورحمة الكحلاوي كانت تعمل في العلاقات العامة في مصر للطيران

وأضاف احمد الكحلاوي خلال لقائه في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز": أن أخي الدكتور محمد الكحلاوي قيمة كبيرة جدا ويعمل أستاذ عمارة إسلامية في كلية الأثار جامعة القاهرة ورئيس اتحاد الأثريين العرب وكان عضو لهيئة اليونسكو وفاطمة الزهراء الكحلاوي هذه الوحيدة التي اكتفت بعمل ماجستير فقط .

وأوضح الكحلاوي ، أن أمي وأبي زرعوا بيني وبين إخوتي الحب لافتا أن الراحلة عبلة الكحلاوي كان بيني وبينها علاقة خاصة أساسها الحب قائلا " عبلة كانت ولي من أولياء الله " وكان هناك سر بينها وبين " الله " وكانت سر أبيها .

وتابع : إنني كنت يستأنس برأي عبلة الكحلاوي وكنت أحاورها و أتناقش معها لافتا أننا كنا نحاور بعضنا في كل ما يخص حياتنا ومنها حياتها المهنية .



