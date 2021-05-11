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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علاء نبيل ينتقد موسيماني وكارتيرون : «علامات استفهام كبيرة على أداء الثنائي»

علاء نبيل
علاء نبيل

قال علاء نبيل، مدرب منتخب مصر الأسبق، إن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك جاءت متواضعة وعكس التوقعات.


وأضاف علاء نبيل ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن طريقة لعب الزمالك بدون رأس حربة كان لغزا كبيرا خاصة وأن الفريق يملك ثلاث مهاجمين".


وتابع:" لم يكن تكتيك كارتيرون فقط هو المثير للجدل، بل أيضا قراءة موسيماني للمباراة وتبديلاته حيث دفع بالثنائي وليد سليمان ومروان محسن بدلا من الدفع بلاعبين مدافعين للحفاظ على التقدم".

انتهت أحداث مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الممتاز.

وتقدم للأهلي صلاح محسن في الدقيقة 71، وتعادل للزمالك فرجاني ساسي في الدقيقة 80.

وبهذا التعادل يظل الزمالك متصدرًا جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة، فيما يبقى الأهلي في المركز الثاني بـ41 نقطة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي والزمالك
1- الزمالك - المركز الأول - 45 نقطة.

2- الأهلي المركز الثاني - 41 نقطة.

3- بيراميدز - المركز الثالث - 34  نقطة.

4- المصري - المركز الرابع - 33 نقطة.

5- سموحة - المركز الخامس - 31 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا - المركز السادس- 30 نقطة.

7- الاتحاد السكندري - المركز السابع – 30 نقطة.

8- غزل المحلة - المركز الثامن - 30 نقطة.

9- إنبي- المركز التاسع - 28 نقطة.

10- مصر المقاصة - المركز العاشر - 27 نقطة.

11- طلائع الجيش - المركز الحادي عشر - 26 نقطة.

12- الجونة - المركز الثاني عشر - 26 نقطة.

13- الإسماعيلي - المركز الثالث عشر - 23 نقطة.

14- المقاولون العرب - المركز الرابع عشر - 21 نقطة.

15 - أسوان - المركز الخامس عشر- 21 نقطة.

16- البنك الأهلي - المركز السادس عشر - 18 نقطة.

17- وادي دجلة - المركز السابع عشر - 16 نقطة.

18- الإنتاج الحربي - المركز الثامن عشر - 13 نقطة.

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